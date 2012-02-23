Центр Львова залишився без світла

Львів. 23 лютого. УНІАН. Сьогодні, близько 16.45, внаслідок поривів вітру пошкоджено провід повітряної лінії електропередачі напругою 110 кВ. у зв’язку з чим було знеструмлено електрообладнання на підстанції „Львів-3” та припинено електропостачання частини споживачів у центральній частині міста Львова.

Про це повідомили УНІАН у відділі корпоративних зв’язків ПАТ “Львівобленерго”.

Працівники ПАТ „Львівобленерго” здійснюють необхідні заходи для відновлення електропостачання споживачам.