У Львові вболівальники Євро вже можуть бронювати місця в готелях

Львів. 5 березня. УНІАН. На час проведення фінальних матчів Євро-2012 вболівальники можуть бронювати номери у готелях Львова вже зараз.

Як повідомили УНІАН в Агенції з підготовки Львова до Євро-2012, на сьогодні готельний ринок міста становить близько 2800 номерів.

Як зазначив директор департаменту «Євро-2012» Олег Засадний, на основі підписаних угод із туристичними компаніями забронювати місця вже сьогодні можна через відповідні сайти.

«На сьогоднішній день є ціни, які є логічними. Ці готелі підписали угоди з туристичними компаніями, що пропонували для них встановлювати ціни близько 100-150 євро в 3-зіркових готелях. Місця нормально продаються через сайт. Інші готелі, які не підписали угоду з туристичними агенціями, мають можливість продавати номери іншими каналами, зокрема через сайтове бронювання, яке є загальнодоступним. Люди просто ставлять іноді захмарні ціни, не розуміючи, що вони там не продадуться. Таким чином вони роблять погану рекламу собі та погану рекламу місту. Тому ми закликаємо готелі розуміти це», - зазначив Олег Засадний.

Він також наголосив на тому, що багато прикладів є, коли дорогі готелі залишилися порожніми.

«Звичайно, люди, які їдуть на чемпіонат, – це люди з доходом вище середнього. Всі вони добре розуміють, що сервіс має відповідати ціні. Готелі, які є в межах 150 євро, мають шанс продати номери. Готелі, номер у яких коштує 400-500 євро, мають маленькі шанси на це. Ми зробили аналіз по цінах у готелях. Є декілька готелів, номери у яких сьогодні коштують 350 грн., а будуть по 300 євро під час чемпіонату, і це насправді їхня велика помилка. Вони залишаться без гостей, осторонь дивитимуться на свято», - розповів директор департаменту «Євро-2012» Олег Засадний.

Як повідомили у департаменті «Євро-2012», для розміщення фанів та вболівальників у Львові та області, крім усіх категорій готелів, використовуватимуться також мотелі, пансіонати, санаторії, молодіжні хостели, гуртожитки, приватні апартаменти, наметові містечка.

Станом на березень 2012 року офіційне Агентство з розміщення вболівальників у м. Львові законтрактувало 7700 ліжко-місць у готелях та альтернативних закладах м. Львова та Львівської області, а з 2 грудня 2011 року працює офіційний багатомовний сайт Агентства з підготовки до Євро-2012, де виставлено на продаж місця в цих засобах тимчасового проживання.

«Ми дуже добре попрацювали з нашими вищими навчальними закладами, тому маємо близько 5500 місць в гуртожитках, які продаємо за гуртовими цінами. Це від 23 до 30 євро за місце – такими є середні європейські ціни для хостелів. Другою альтернативою, дуже цікавою для нас, є фан-кемпінги. Ми обставили багато ділянок, які можуть бути фан-кемпінгами для датських вболівальників. Датська федерація футболу приїжджає до нас також зі своєю розважальною програмою, привезуть свою культуру, і ми будемо залучати їх до заходів у фан-зоні», - додає директор департаменту «Євро-2012» Олег Засадний.