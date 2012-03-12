У Львові автомобіль спецпідрозділу міліції „Беркут” потрапив у ДТП

Львів. 12 березня. УНІАН. У Львові внаслідок зіткнення автомобіля „УАЗ” спецпідрозділу міліції „Беркут” травмовано двох людей, отримали пошкодження два легкові автомобілі та пошкоджено світлофор.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, аварія сталася 11 березня о 3.25 у Львові на перехресті вулиці Конопницька та площі Петрушевича.

Як зазначається у повідомленні, у Львові на перехресті вулиці Конопницька – площі Петрушевича відбулося зіткнення автомобіля «УАЗ» (автомобіль спецпідрозділу міліції «Беркут») , який рухався із синім проблисковим маячком під керуванням 30-річного жителя Львова, та автомобіля «Шевроле Авео» під керуванням 22-річної львів’янки. Від удару автомобіль «Шевроле Авео» отримав інерційний рух та скоїв наїзд на світлофор, а також на припаркований автомобіль «Опель Астра».

Зі слів водіїв, вони рухались на дозволений сигнал світлофора.

Унаслідок зіткнення транспортні засоби отримали технічні пошкодження, а пасажир автомобіля «УАЗ», 32-річний житель Львова, працівник спецпідрозділу міліції «Беркута” – тілесні ушкодження. У ДТП травми також отримала жінка-водій автомобіля «Шевроле Авео».

За фактом ДТП триває перевірка, з’ясовується, хто саме порушив правила проїзду перехрестя.