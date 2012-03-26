Кабмін підвищив пенсії

Київ. 26 березня. УНІАН. Кабінет міністрів підвищив пенсії 5 млн. пенсіонерам у середньому на 45 грн із 1 березня 2012 року.

Як зазначається в повідомленні Міністерства соціальної політики, розміщеному на офіційному урядовому порталі, Кабмін прийняв постанову «Про підвищення розмірів пенсій у зв`язку зі зростанням середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні».

Реалізація урядової постанови потребуватиме за 10 місяців 2012 року 2 млрд грн, які передбачено в бюджеті Пенсійного фонду.

У міністерстві нагадали, що згідно із Законом “Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування”, передбачено щорічне підвищення трудових пенсій у зв`язку зі зростанням середньомісячної заробітної плати порівняно з попереднім роком. Зокрема, визначено, що пенсії підвищуються на коефіцієнт, який становить не менше ніж 20% темпів зростання заробітної плати.

Таким чином, із 1 березня ц.р. пенсії буде підвищено на 3,52%. Перерахунку підлягають пенсії, розмір яких протягом минулого року зріс менше, ніж на 3,52%.