Депутат, який інсценував побиття ДАІшниками, склав повноваження

Львів. 11 квітня. УНІАН. Депутат Соснівської міської ради (Львівська область) від ВО «Свобода» Ігор Данилович, якого звинувачують у причетності до інциденту з працівниками ДАІ, склав депутатські повноваження.

Про це повідомила УНІАН голова Львівської обласної організації ВО «Свобода» Ірина Сех.

«Львівський обласний комітет ВО «Свобода» вирішив, що Ігор Данилович має скласти депутатські повноваження, - зазначила І.Сех. – 9 квітня він написав заяву про складання повноважень. Щодо нього буде застосовано дисциплінарні стягнення».

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня депутат Соснівської міськради від ВО „Свобода”, якого працівники ДАІ зупинили за порушення правил дорожнього руху, чинив опір, порвав на правоохоронцях форменний одяг і пошкодив службовий автомобіль. Крім того, депутат, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, інсценував власне побиття працівниками ДАІ.