У Трускавці пройде Міжнародний кінофестиваль «Золота пектораль»

Київ. 11 квітня. УНІАН. 16-20 травня у Трускавці на Львівщині відбудеться Третій Міжнародний кінофестиваль «Золота пектораль».

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив засновник фестивалю Костянтин Стогній.

Тематика цьогорічного фестивалю: документальне та ігрове кіно, засноване на реальних подіях.

Водночас К.Стогній зауважив, що основний напрямок фестивалю все ж таки документальне кіно. «Це та особливість, яка буде в цьому році на фестивалі», - сказав він.

За його словами, в рамках фестивалю будуть представлені як конкурсні, так і позаконкурсні роботи.

До складу журі, крім нього, увійдуть відомі актори та діячі мистецтва Лідія Федосеєва-Шукшина, Олександр Балагура, Сергій Борденюк, Василь Федоришин.

К.Стогній висловив сподівання, що син покійного кінорежисера, сценариста і продюсера Андрія Бенкендорфа, який був завжди був членом журі фестивалю, Єгор Бенкендорф представить батька у цьогорічному складі журі.

Директор фестивалю Анастасія Широкова розповіла, що комісія з 203 фільмів відібрала на конкурс 19 фільмів. Позаконкурсна програма поки що складається з 16 фільмів. Але ці цифри, за словами А.Широкової, можуть бути ще змінені, оскільки робота з відбору триває. У програмі фестивалю будуть представлені стрічки з понад 10 країн світу.

«Ми дуже раді, що у фестивалі братиме участь багато українських фільмів», - також наголосила вона.

Категорії конкурсних показів: Tru.Doc – документальні фільми (тривалість: 45+ хв); Tru.Film – ігрові повнометражні фільми (тривалість: 45+ хв); Tru. Short – короткометражні фільми (тривалість: до 55 хв).

Переможець цьогорічного кінофестивалю, окрім нагородного знака «Золота пектораль», отримає і грошову премію у розмірі 5000 дол. Крім того, у кожній категорії визначається свій переможець, що отримає нагородну статуетку і призи від спонсорів кінофестивалю.

Засновник фестивалю Андрій Лопушанський розповів, що з 2012 року в рамках кінофестивалю започатковується спеціальний захід – конкурс сценаріїв майбутніх фільмів, що присвячені Західному регіону України (історія, місцевість, сучасність). За його словами, насамперед, це конкурс для студентів та молодих режисерів. Авторів п’яти найкращих синопсисів буде запрошено до Трускавця на фестиваль «Золота пектораль», аби представити свої проекти та взяти участь у робочих групах. Автор найкращого сценарію отримує фінансову підтримку від фундатора фестивалю, благодійного фонду А.Лопушанського, на зйомку фільму.