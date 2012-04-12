Платіні впевнений, що Євро в Україні пройде на високому рівні

Львів. 12 квітня. УНІАН. Президент УЄФА Мішель Платіні впевнений, що фінальна частина Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні та Польщі пройде на високому рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільному брифінгу з Президентом України Віктором Януковичем сьогодні у Львові.

Він зауважив, що ті маленькі сумніви, які він мав декілька років тому щодо спроможності України підготуватись до чемпіонату, сьогодні розвіялись, й «остання зустріч з паном Президентом зняла будь-який сумнів».

М.Платіні відзначив велику роботу, яка була проведена Україною у напрямку підготовки до Євро-2012.

«Стадіони як в Україні, так і в Польщі є чудовими, так само, як і рівень спортивних споруд. Атмосфера буде прекрасною, отже, я не маю жодного сумніву», - наголосив він.

При цьому М.Платіні пожартував, що сподівається, що й арбітри, які судитимуть матчі, будуть також працювати на високому рівні.

Також М.Платіні висловив сподівання, що українці і поляки зможуть створити гарну атмосферу свята для уболівальників.

На його думку, українці усвідомлять важливість Євро лише трохи згодом. «Усі великі події завжди рухали країну вперед», - наголосив він.

Президент УЄФА привітав В.Януковича з такою знаковою подією для України.

