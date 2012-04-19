Львівську митницю очолив Сергій Попазогло

Львів. 19 квітня. УНІАН. Сьогодні член колегії Держмитслужби України Віктор Бондар представив колективу Львівської митниці нового керівника – Сергія Попазогла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці, Сергій Попазогло – радник митної служби 1 рангу. В митних органах працює з грудня 1986 року. Освіту здобував у Одеському інституті народного господарства (за фахом економіка праці) та Національній академії внутрішніх справ України (за фахом правознавство). Вільно володіє кількома іноземними мовами. Нагороджений відомчими відзнаками.

Має великий досвід роботи в митних органах. Працював на посадах від інспектора до керівника митниці. З лютого до травня 2011 року працював на посаді заступника начальника митниці - начальника служби боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил Львівської митниці, з жовтня 2011 року був начальником Луганської митниці.

Про причини ротації керівників двох митниць у Львівській митниці не повідомляють.

18 квітня, екс-керівника Львівської митниці Дениса Пудрика було представлено керівником Луганської митниці.

Дениса Пудрика представили колективу Львівської митниці 8 вересня 2011 року.

