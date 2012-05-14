У Львові пацієнт влаштував „теракт” у міській лікарні

Львів. 14 травня. УНІАН. У Львові пацієнт лікарні зробив неправдиве повідомлення про теракт у медичному закладі.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, зокрема, сьогодні 14 травня, о 05.25 у чергову частину Сихівського райвідділу міліції Львова надійшло повідомлення про те, що у 8-й міській клінічній лікарні Львова стався теракт.

Як зазначається у повідомлені, до лікарні одразу було направлено слідчо-оперативну групу. Проте на місці події факт терористичного акту не підтвердився.

Під час перевірки було з’ясовано, що телефонував 48-річний львів’янин, пацієнт цієї лікарні. Чоловік перебуває на лікуванні у відділенні травматології з переломом стегна.

Правоохоронцям він пояснив, що «у стані, після вживання алкогольних напоїв, відходячи від знеболюючих препаратів, які йому давали медичні працівники, і не спавши дві доби, він вирішив пожартувати і зателефонував у міліцію».

При цьому у ГУ МВС зазначили, що серйозності свого вчинку чоловік не усвідомлює.

Наразі усі матеріали передано в прокуратуру, співробітники якої проводитимуть подальшу перевірку.

Загалом, як повідомили в обласному управлінні міліції, цього року було зафіксовано шість випадків псевдозамінування у Львові. За п’ятьома з них порушено кримінальні справи, одну з яких направлено до суду.