На Львівщині подешевшали продукти харчування – облстат

Львів. 14 травня. УНІАН. У квітні 2012 року індекс споживчих цін Львівської області відповідно з попереднім місяцем в області становив – 99,9%, в Україні - 100%. Відносно квітня 2011 року приріст споживчих цін у Львівській області становив 0,7%, – про це сьогодні під час апаратної наради під керівництвом голови Львівської ОДА Михайла Костюка повідомила в.о. начальника Головного управління статистики у Львівській області Галина Корисько.

Галина Корисько поінформувала, що зниження споживчих цін у квітні в області відбулось за рахунок зменшення цін на продукти харчування на 0,3%, на вугілля кам’яне для населення - на 16,7%, на ритуальні послуги - на 31,7%.

Серед продуктів харчування найбільше подешевіли курячі яйця – на 6,4%; знизились ціни на молочні продукти, олію, цукор, макаронні вироби, крупи гречані та манні, рис, птицю та яловичину – на 0,4-4,8%.

Разом з тим, дорожчими стали риба та рибопродукти на 1,6%; ковбасні, м’ясні вироби та субпродукти, свинина подорожчали в межах 0,9%. На фрукти ціни підвищились на 2,4%. Зокрема, на 6,7% подорожчали банани, на 4,8% – лимони, на 3,8% – яблука. З безалкогольних напоїв на 1,8% зросли ціни на каву, на 1,2% – чай, на 1,1% – газовані напої. Алкогольні напої подорожчали у середньому на 0,4%, тютюнові вироби- на 0,7%.

За словами Галини Корисько, найбільше зростання цін спостерігалось у транспортній сфері на 2,2 %. Зокрема зросла вартість палива та мастил на 4,8%, у тому числі скрапленого газу для автомобілів – на 12,2%, дизпалива – на 3,7%, бензину залежно від марки – на 4,7-5,3%. Подорожчали квитки на міжміський поїзд – на 4,8%, міжміський автобус – на 1,7%, приміський автобус – на 1%.

У галузі охорони здоров’я зросли ціни на 0,3%, зокрема ціни на фармацевтичну продукцію підвищились на 0,5% за рахунок подорожчання вітамінів, судинорозширювальних та жарознижувальних засобів.

Найбільшу питому вагу в інфляційних процесах, що відбулись на споживчому ринку області у січні-квітні 2012 року (враховуючи структуру споживання), мало підвищення цін на продукти харчування – на 0,4%,у транспортній сфері –на 3,4%, на алкогольні і тютюнові вироби –на 3,2%.

Зростання цін на ці групи товарів сформували 90 % приросту споживчих цін в області загалом.

Відносно січня - квітня 2011 року приріст споживчих цін у Львівській області становив 2,8%.

«Як свідчать результати щотижневого моніторингу цін, за 25 соціально значущими товарами станом на 11 травня 2012 року порівняно з кінцем квітня ціни зросли лише на овочі: картоплю, капусту, моркву, буряк, цибулю- в межах 2,2-6,8%. Знизились середні ціни на м’ясо, рис, крупи гречані, макаронні вироби, молоко, масло, олію, яйця. З початку травня практично призупинилось зростання цін на нафтопродукти, станом на 11 травня було зафіксовано зниження цін на дизпаливо на заправках, де його вартість була найвищою», - повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

