Інформаційна служба Львова „розмовлятиме” іноземними мовами

Львів. 24 травня. УНІАН. На час Євро-2012 у Львові буде діяти спеціальна інформаційна служба міста за номером телефону +38 032 297-55-55. Інформація надаватиметься українською та іноземними мовами (англійською, німецькою, португальською), відповідно до потреб клієнта.

Про це повідомили УНІАН у медіа-центрі „Львів-2012”.

Як зазначається у повідомленні, на інформаційній службі можна буде отримати інформацію про зміни в графіку руху транспорту, перекриття вулиць, паркування транспорту; проведення культурних заходів та інших подій на території міста; отримання медичного обслуговування; організації роботи установ та служб у місті на час Євро-2012; інформацію для вболівальників; інформаційну допомогу туристам та іноземцям; допомогу у критичних ситуаціях.