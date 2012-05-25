У Львові порушено кримінальну справу щодо посадовця обленерго

Львів. 25 травня. УНІАН. Працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю задокументовано незаконне одержання начальником одного із територіальних РЕМ Львівської області грошових коштів та матеріальних цінностей загальною вартістю 16 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, посадовець одержав винагороду від керівника приватної фірми за сприяння у прокладанні кабельної лінії електропередач до виробничого приміщення підприємства.

„За комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права прокуратурою області порушено кримінальну справу за ст.. 368 зн.3 ч.4 КК України”, - зазначається у повідомленні.