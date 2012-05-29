У готелях Львова ще можна забронювати номери на час Євро-2012

Львів. 29 травня. УНІАН. Гості міста та уболівальники на час проведення Євро-2012 ще можуть забронювати номери у готелях Львова. На дні матчів вільними є ще 20 % місць.

Про це повідомили УНІАН у Медіа-центрі „Львів 2012”.

Як зазначається у повідомленні, із загальної кількість номерів у готелях, які ще не повністю заповнені на 9 днів проведення Турніру, 63 % вже продано, на дні матчів зайнято 80% номерів, а у міжматчеві дні частка проданих номерів становить 55%.

„Найбільш популярними для бронювання номерів серед туристів та уболівальників є дні матчів 9 та 17 червня, кількість проданих місць на ці дні становить 88 та 82% відповідно. Найменша кількість проданих номерів на даний час припадає на 18 червня – в день після проведення останнього матчу (36%)”, - зазначається у повідомленні.

Всі бажаючі можуть забронювати собі житло на час Євро-2012 у Львові на офіційному сайті приймаючого міста www.uefaeuro2012.lviv.ua, а також через туристичні фірми та сайти готелів.