На Львівщині юнак смертельно травмував пішохода і втік

Львів. 11 червня. УНІАН. На Львівщині 17-річний водій смертельно травмував пішохода і втік із місця ДТП.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, працівники Державтоінспекції розшукали неповнолітнього водія, який на швидкості збив пішохода та залишив його помирати край дороги.

„Трагедія трапилась 10 червня близько 03.45 у Бродівському районі. До місцевого райвідділу надійшло повідомлення, що на автодорозі Гремалівка-Лешнів під колесами невідомого автомобіля загинув 50-річний пішохід, мешканець Рівненської області. Винуватець аварії залишив місце пригоди”, - зазначається у повідомленні.

Оглянувши місце ДТП, працівники Державтоінспекції знайшли декілька уламків від автомобіля білого кольору. Завдяки цьому правоохоронці швидко встановили та затримати втікача, яким виявився 17-річний мешканець Бродівського району Львівщини.

„Водійського посвідчення у хлопця не було, він вирішив похизуватися перед друзями та пообіцяв завезти їх додому. Юнак взяв ключі від батьківської «Таврії», сів за кермо та скоїв ДТП. За попередньою інформацією, неповнолітній водій перевищив безпечну швидкість руху”, - інформує прес-служба.

За фактом ДТП проводиться розслідування.

