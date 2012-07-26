Львівська мерія скаржиться, що казначейство не пропускає її рахунків

Львів. 26 липня. УНІАН. Держказначейство не оплачує рахунки Львівської міської ради, мотивуючи відсутністю коштів, повідомив УНІАН директор департаменту фінансової політики міської ради Олег Іщук.

За його словами, «у Львові склалася незрозуміла ситуація з проплатою рахунків за виконані роботи. На рахунках є гроші, що підтверджено документально. Держказначейство платіжні вимоги, які несуть наші розпорядники на оплату робіт, не оплачує, мотивуючи це тим, що грошей нема. Тому ми пишемо у Держказначейство України лист, щоб з’ясувати, чому при наявності грошей на наших рахунках не виконуються платіжні доручення».

Як зазначив О.Іщук, готується звернення міста до Держказначейства для отримання роз’яснення ситуації, що склалася.

За інформацією прес-служби Львівської міської ради, станом на 25 липня територіальними органами Державної казначейської служби України не виконано платіжних доручень на суму 4,2509 млн грн. Зокрема, залишаються невиконаними платіжні доручення по: сфері ЖКГ (поточний ремонт доріг (160,2 тис. грн), пільгові перевезення студентів (326,5 тис. грн), гуманітарній сфері (управління культури (21,5 тис. грн), управлінню охорони здоров’я (поточний ремонт та обслуговування обладнання – 165,8 тис. грн), управлінню освіти (217,1 тис. грн), апарату управління (канцтовари, послуги банку, поточний ремонт обладнання, заправка картриджів, послуги зв’язку – 82,7 тис. грн), бюджет розвитку (3, 2771 млн грн).