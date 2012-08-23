У Львові відбулися урочистості з нагоди Державного Прапора України

Львів. 23 серпня. УНІАН. Сьогодні у Львові відбулося урочисте підняття Державного Прапора України на будівлі Львівської ОДА та обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, всього на площі перед Львівською облдержадміністрацією та обласною радою зібралося близько 100 представників громадськості і політикуму міста.

В урочистостях також взяли участь діти з української діаспори з-понад 10 країн світу, які зараз відпочивають на запрошення української сторони у львівському літньому таборі. Маленькі діаспоряни були одягнуті в одяг з елементами української національної символіки і синьо-жовтими галстуками на грудях.

Команду на урочисте підняття Державного Прапора України дав голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк.

У своєму вітальному слові губернатор зазначив, що „сьогодні під синьо-жовтим прапором ми будуємо нову країну, творимо загальнодержавні і суспільні звершення, досягаємо мистецьких і спортивних успіхів. Мить, коли піднімається Прапор України та звучить Державний Гімн, – це момент піднесення, який сповнює серця гордістю за рідну країну”.

У свою чергу заступник голови Львівської обласної ради Валерій П`ятак наголосив, що „сотні тисяч українців віддали своє життя за наш Прапор і тепер, піднімаючи його, ми повинні пам`ятати про них і бути достойними їх”.

Після урочистого підняття Державного Прапора розпочалася концертна програма за участі дитячих танцювальних та вокально-хореографічних колективів області.