На Львівщині викрили членів транскордонного угруповання

Київ. 17 вересня. УНІАН. На Львівщині прикордонники викрили транскордонне злочинне угруповання, члени якого займалися організацією та переправленням до Європейського Союзу незаконних мігрантів – вихідців з Південно-Східної Азії.

Як повідомили УНІАН у Державній прикордонній службі України, прикордонний наряд відділу «Краківець» Мостиського загону за 50 метрів від лінії держрубежу затримав чотирьох громадян Афганістану, серед яких була півторарічна дитина.

У ході подальших пошукових дій прикордонники вийшли на ймовірних організаторів переправлення незаконних мігрантів, які виявилися громадянами Росії, Німеччини, Таджикистану та України.

Усі затримані знаходяться в пункті тимчасового тримання Мостиського прикордонного загону, а начальником прикордонного загону було порушено кримінальну справу за ч.2 ст.332 Кримінального кодексу України (незаконне переміщення осіб через державний кордон України).