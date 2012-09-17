На Львівщині викрили членів транскордонного угруповання
Переправляли до ЄС незаконних мігрантів
Київ. 17 вересня. УНІАН. На Львівщині прикордонники викрили транскордонне злочинне угруповання, члени якого займалися організацією та переправленням до Європейського Союзу незаконних мігрантів – вихідців з Південно-Східної Азії.
Як повідомили УНІАН у Державній прикордонній службі України, прикордонний наряд відділу «Краківець» Мостиського загону за 50 метрів від лінії держрубежу затримав чотирьох громадян Афганістану, серед яких була півторарічна дитина.
У ході подальших пошукових дій прикордонники вийшли на ймовірних організаторів переправлення незаконних мігрантів, які виявилися громадянами Росії, Німеччини, Таджикистану та України.
Усі затримані знаходяться в пункті тимчасового тримання Мостиського прикордонного загону, а начальником прикордонного загону було порушено кримінальну справу за ч.2 ст.332 Кримінального кодексу України (незаконне переміщення осіб через державний кордон України).