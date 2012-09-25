Шкільні канікули через вибори можуть перенести – ЗМІ

Київ. 25 вересня. УНІАН. Міністерство освіти направило в обласні управління рекомендації у зв`язку з виборами перенести осінні канікули. Як пише ”Комсомольская правда в Украине”, школярів пропонують відправити на відпочинок із 25 жовтня й до 1 листопада, тобто з четверга по четвер.

Осінні канікули, за планами, повинні були розпочатися 29 жовтня, тобто на наступний день після виборів, і закінчитися 4 листопада.

Причина перенесення канікул зрозуміла - більшість виборчих дільниць розташовуються в школах, а до складу комісій входять вчителі, завучі й директори. І якщо дітей не буде в школі, коли йде підготовка дільниць, їм буде простіше. Плюс, вважають у Міносвіти, це допоможе ”уникнути ускладнення епідеміологічної ситуації в дитячих колективах”. А за три дні після голосування школі якраз встигнуть повернути той самий вигляд, що й до виборів.

Джерело: http://kp.ua/daily/250912/357805/