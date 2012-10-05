На Львівщині викрили мережу з виготовлення „липового” алкоголю

Львів. 5 жовтня. УНІАН. На Львівщині працівники податкової міліції викрили потужну мережу з незаконного виготовлення та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби у Львівській області, вартість вилученого алкоголю та тютюну становить 1 млн. грн.

„Працівники податкової міліції ДПС у Яворівському районі Львівської області викрили мережу незаконного виготовлення та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку, яка включала в себе 1 цех з незаконного виготовлення алкогольних напоїв, 1 складське приміщення та 14 магазинів роздрібної торгівлі по всій Львівській області, які реалізовували фальсифікат”, - зазначається у повідомленні.

У результаті проведених обшуків вилучено близько 1,5 т. спирту, понад 7 тис. пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв, 50 тис. пачок сигарет, близько 3 тис. акцизних марок та обладнання для виробництва фальсифікату. Вартість вилученого разом становить понад 1 млн. гривень.