За останню добу у Греції спалахнули 64 лісові пожежі.

Поки рятувальники гасять лісові пожежі на грецькому острові Родос, зелені насадження спалахнули на іншому популярному серед туристів острові – Корфу (Керкіра).

Як пише The Guardian, ліси зайнялися на північно-східній стороні острова Корфу (за площею він менший за українську столицю).

Незадовго до півночі в неділю влада закликала до продовження евакуації з Корфу. За словами чиновників, вогонь "рухається на південний схід широким фронтом". З ночі для евакуації місцевого населення і туристів підготували приватні судна.

За останню добу, що виявилася найспекотнішою добою цього літа, у Греції спалахнули 64 лісові пожежі, загалом рятувальники намагаються ліквідувати 82 пожежі.

Лісові пожежі в Греції - це треба знати

Минулого тижня на острові Родос (за площею порівнюваному з двома площами Києва) зайнялася масштабна лісова пожежа. Її ліквідацію ускладнили сильний вітер і анормальна спека (вище +40 градусів).

Через надзвичайну ситуацію грецька влада оголосила масштабну евакуацію з Родоса місцевого населення та тисяч туристів. До 23 липня загальна кількість людей, евакуйованих через пожежу, досягла 19 тисяч (з них три тисячі вивезли морем). Частина авіакомпаній ухвалила рішення припинити польоти на острів.

Метеорологи попереджають, що надзвичайно спекотна погода триматиметься до кінця липня.

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