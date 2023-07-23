Авіакомпанії скасовують рейси до грецького острова.

На популярному серед туристів грецькому острові Родос, який усіяний курортами, шостий день не можуть приборкати масштабні лісові пожежі.

Як пише Sky News, грецька влада оголосила масштабну евакуацію. Загальна кількість людей, евакуйованих через пожежу, досягла 19 тисяч (з них три тисячі вивезли морем).

"Це була найбільша евакуація за всю історію Греції під час пожежі зі скоординованою мобілізацією всіх ресурсів", — сказав речник уряду.

Під час евакуації місцевих жителів та туристів розселили у готелях, конференц-центрах, школах та інших громадських місцях, забезпечивши їжею та водою.

"У координації з МЗС сьогодні в аеропорту Родоса буде створено гарячу точку, щоб гості, які втратили проїзні документи під час евакуації, могли повернутися додому", – розповідають в уряді.

Авіакомпанії скасовують рейси до грецького острова. Авіакомпанія Jet2 скасувала рейси на Родос до наступної неділі. TUI скасовує всі рейси на наступні кілька днів.

Лісові пожежі в Греції - це треба знати

На початку тижня на острові Родос (за площею порівнюваному з двома площами Києва) зайнялася лісова пожежа. Пожежі в Греції є звичайним явищем, але спекотне, сухе та вітряне літо перетворило країну на осередок лісових пожеж в останні роки. І цьогоріч на Родосі приборкання вогню ускладнюють аномальна спека (до +45 градусів) і сильний вітер. Метеорологи попереджають, що спекотна погода протримається до кінця місяця.

Влада популярного серед туристів острова була вимушена оголосили евакуацію з південно-східної частини острова, для чого було мобілізовано усі можливі ресурси.

Вас також можуть зацікавити новини: