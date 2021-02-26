Така погода у лютому була 31 рік тому: синоптики здивовані аномальним потеплінням у Львові (відео)

У західних регіонах температура сягне +16°.

У Львові починає танути сніг / фото УНІАН

На аномальне тепло чекають сьогодні в усіх регіонах. За словами синоптиків, сьогодні Україна буде однією з найтепліших країн Європи. На сході стовпчики термометра підіймуться до 9°. А от до рекордних +18° повітря прогріється у західних регіонах.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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У Львові комунальники готуються дати раду талому снігу та кризі, які знову можуть падати з дахів будинків. Там сьогодні обіцяють +16°.

У львівському гідрометцентрі кажуть, що востаннє так тепло було 31 рік тому.

"Повітряні маси, які надходять до нас з північного заходу і з заходу, приносять до нас тепло. У 1990 році була максимальна температура у цей день 16,4°. Ми можливо підійдемо до цієї відмітки", - каже т.в.о. керівника відділу метеопрогнозів регіонального гідрометцентру Олена Смалюх.

Різке танення може призвести до різких падінь снігу та бурульок. З дахів течуть справжні річки, а люди як могуть оминають небезпечні місця.

Але радіти такому теплу довго не доведеться - вже завтра температура поступово падатиме. За словами синоптиків, морозів не буде, але вже навіть сьогодні ввечері дощитиме, також падатиме мокрий сніг.

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Найближчої суботи практично всю Україну заллє дощами. На півдні температура підвищиться до +11°. Сухо буде тільки в Кропивницькому та Сімферополі. У неділю дощі підуть із західних регіонів, на півночі температура впаде до +2°.

У Львові в суботу вночі -5°, вдень +6°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -2°, вдень +6°, мінлива хмарність.