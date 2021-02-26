Така погода у лютому була 31 рік тому: синоптики здивовані аномальним потеплінням у Львові (відео)
У західних регіонах температура сягне +16°.
На аномальне тепло чекають сьогодні в усіх регіонах. За словами синоптиків, сьогодні Україна буде однією з найтепліших країн Європи. На сході стовпчики термометра підіймуться до 9°. А от до рекордних +18° повітря прогріється у західних регіонах.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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У Львові комунальники готуються дати раду талому снігу та кризі, які знову можуть падати з дахів будинків. Там сьогодні обіцяють +16°.
У львівському гідрометцентрі кажуть, що востаннє так тепло було 31 рік тому.
"Повітряні маси, які надходять до нас з північного заходу і з заходу, приносять до нас тепло. У 1990 році була максимальна температура у цей день 16,4°. Ми можливо підійдемо до цієї відмітки", - каже т.в.о. керівника відділу метеопрогнозів регіонального гідрометцентру Олена Смалюх.
Різке танення може призвести до різких падінь снігу та бурульок. З дахів течуть справжні річки, а люди як могуть оминають небезпечні місця.
Але радіти такому теплу довго не доведеться - вже завтра температура поступово падатиме. За словами синоптиків, морозів не буде, але вже навіть сьогодні ввечері дощитиме, також падатиме мокрий сніг.
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Найближчої суботи практично всю Україну заллє дощами. На півдні температура підвищиться до +11°. Сухо буде тільки в Кропивницькому та Сімферополі. У неділю дощі підуть із західних регіонів, на півночі температура впаде до +2°.
У Львові в суботу вночі -5°, вдень +6°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -2°, вдень +6°, мінлива хмарність.
- Вінниця+13°... +2°
- Дніпро+11°... 0°
- Донецьк+9°... 0°
- Житомир+11°... +3°
- Запоріжжя+14°... 0°
- Івано-Франківськ+20°... +1°
- Київ+11°... +3°
- Кропивницький+11°... +2°
- Луганськ+9°... 0°
- Луцьк+12°... +1°
- Львів+13°... 0°
- Миколаїв+16°... 0°
- Одеса+15°... +4°
- Полтава+9°... +2°
- Рівне+10°... +1°
- Сімферополь+10°... +4°
- Суми+8°... +1°
- Тернопіль+12°... +2°
- Харків+12°... +1°
- Херсон+12°... +1°
- Хмельницький+12°... +3°
- Черкаси+8°... +1°
- Чернігів+9°... +2°
- Чернівці+16°... +2°