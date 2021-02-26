На вихідних прийде похолодання і Україну заллють дощі (карта)
Лютий закінчиться дощовою погодою.
Найближчої суботи практично всю Україну заллє дощами. На півдні температура підвищиться до +11°. Сухо буде тільки в Кропивницькому та Сімферополі. У неділю дощі підуть із західних регіонів, на півночі температура впаде до +2°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
"Абсолютно типова погода для передвесни": синоптик дала прогноз на 8 березня в Україні
- Згідно з прогнозом, в Києві в суботу очікується мінлива хмарність і дощ, температура повітря вночі +1°, вдень +6°. У неділю дощ продовжиться, температура: 0°...+4°.
- У Львові в суботу вночі -5°, вдень +6°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -2°, вдень +6°, мінлива хмарність.
- У Луцьку в суботу вночі -2°, вдень +7°, хмарно з проясненнями. У неділю - похмуро, вночі +1°, вдень +6°.
- У Вінниці в суботу буде хмарно з проясненнями, дощ, температура повітря -1°...+5°. У неділю буде хмарно, температура вночі 0°, вдень +3°.
- У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, можливий дощ, температура вночі +1°, вдень +9°. У неділю очікується -1°...+6°, погода практично не зміниться, але опадів не очікується.
- У Харкові в суботу - дощ, температура вночі -1°, вдень +3°. У неділю дощ продовжиться, -3°...+2°.
- У Дніпрі в суботу - злива, температура вночі -1°, вдень +3°. У неділю - хмарно з проясненнями, дощ, температура становитиме -3°...+3°.
- У Сімферополі в суботу - хмарно з проясненнями, -1°...+11°. У неділю -2°...+3°, мінлива хмарність, злива.
- Жителям Маріуполя в суботу обіцяють суцільну хмарність, температура вночі -2°, вдень +6°. У неділю - хмарно з проясненнями. Вночі очікується -3°, вдень +4.
- У Краматорську в суботу буде похмуро, температура вночі -2°, вдень +3°, злива. У неділю вночі -6°, вдень +2°, очікується похмура погода і невеликий дощ.
- У Сєвєродонецьку завтра очікується злива, температура вночі -2°, вдень +3°. У неділю -6°...+3°, похмуро.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу буде хмарно, температура до +3°. У неділю очікується сонячна погода, температура вночі -5°, вдень +3°.
У Моршині на Львівщині в суботу буде хмарно, вночі -3°, вдень +8°. У неділю - невелика хмарність, вночі -2°, вдень до +8°.
У Трускавці в суботу буде похмуро, очікується невеликий дощ, температура до +8°. У неділю температура вдень підвищиться до +7°, а вночі впаде до -1°, очікується невелика хмарність.
У Сваляві завтра похмуро, +7°. У неділю - ясно і безхмарно, температура повітря -2°...+7°.
У Затоці в суботу - хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +10°. У неділю погода залишиться та ж. Температура до +6°.
У Бердянську в суботу буде хмарно, температура до +7°, в неділю - невелика хмарність, вночі -4°, а вдень очікується +5°.
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- Вінниця+13°... +2°
- Дніпро+11°... 0°
- Донецьк+9°... 0°
- Житомир+11°... +3°
- Запоріжжя+13°... 0°
- Івано-Франківськ+20°... +1°
- Київ+11°... +3°
- Кропивницький+11°... +2°
- Луганськ+9°... 0°
- Луцьк+12°... +1°
- Львів+12°... 0°
- Миколаїв+14°... 0°
- Одеса+15°... +4°
- Полтава+9°... +2°
- Рівне+10°... +1°
- Сімферополь+10°... +4°
- Суми+8°... +1°
- Тернопіль+12°... +2°
- Харків+11°... +1°
- Херсон+12°... +1°
- Хмельницький+12°... +3°
- Черкаси+8°... +1°
- Чернігів+9°... +2°
- Чернівці+13°... +2°