На вихідних прийде похолодання і Україну заллють дощі (карта)

Лютий закінчиться дощовою погодою.

В Україні трохи похолодає / Фото ua.depositphotos.com

Найближчої суботи практично всю Україну заллє дощами. На півдні температура підвищиться до +11°. Сухо буде тільки в Кропивницькому та Сімферополі. У неділю дощі підуть із західних регіонів, на півночі температура впаде до +2°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, в Києві в суботу очікується мінлива хмарність і дощ, температура повітря вночі +1°, вдень +6°. У неділю дощ продовжиться, температура: 0°...+4°.

У Львові в суботу вночі -5°, вдень +6°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -2°, вдень +6°, мінлива хмарність.

У Луцьку в суботу вночі -2°, вдень +7°, хмарно з проясненнями. У неділю - похмуро, вночі +1°, вдень +6°.

У Вінниці в суботу буде хмарно з проясненнями, дощ, температура повітря -1°...+5°. У неділю буде хмарно, температура вночі 0°, вдень +3°.

У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, можливий дощ, температура вночі +1°, вдень +9°. У неділю очікується -1°...+6°, погода практично не зміниться, але опадів не очікується.

У Харкові в суботу - дощ, температура вночі -1°, вдень +3°. У неділю дощ продовжиться, -3°...+2°.

У Дніпрі в суботу - злива, температура вночі -1°, вдень +3°. У неділю - хмарно з проясненнями, дощ, температура становитиме -3°...+3°.

У Сімферополі в суботу - хмарно з проясненнями, -1°...+11°. У неділю -2°...+3°, мінлива хмарність, злива.

Жителям Маріуполя в суботу обіцяють суцільну хмарність, температура вночі -2°, вдень +6°. У неділю - хмарно з проясненнями. Вночі очікується -3°, вдень +4.

У Краматорську в суботу буде похмуро, температура вночі -2°, вдень +3°, злива. У неділю вночі -6°, вдень +2°, очікується похмура погода і невеликий дощ.

У Сєвєродонецьку завтра очікується злива, температура вночі -2°, вдень +3°. У неділю -6°...+3°, похмуро.

Прогноз погоди на суботу / фото УНІАН

Прогноз погоди на неділю / фото УНІАН

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу буде хмарно, температура до +3°. У неділю очікується сонячна погода, температура вночі -5°, вдень +3°.

У Моршині на Львівщині в суботу буде хмарно, вночі -3°, вдень +8°. У неділю - невелика хмарність, вночі -2°, вдень до +8°.

У Трускавці в суботу буде похмуро, очікується невеликий дощ, температура до +8°. У неділю температура вдень підвищиться до +7°, а вночі впаде до -1°, очікується невелика хмарність.

У Сваляві завтра похмуро, +7°. У неділю - ясно і безхмарно, температура повітря -2°...+7°.

У Затоці в суботу - хмарно з проясненнями, вночі +1°, вдень +10°. У неділю погода залишиться та ж. Температура до +6°.

У Бердянську в суботу буде хмарно, температура до +7°, в неділю - невелика хмарність, вночі -4°, а вдень очікується +5°.

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