Грудень в Києві завершився теплою осінньою погодою - синоптики
Погода у грудні 2020 року стала для столиці аномальною.
Середньомісячна температура грудня у Києві становила -0,5°, що на 1,8° вище кліматичної норми.
Про це повідомляє метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Київ у новому році встановив три температурні рекорди поспіль
Перша декада була холоднішою за кліматичну норму на 2,1°, друга вже перевищила середні багаторічні показники на 3,0°, третя ж взагалі виявилась найтеплішою, що суперечить звичним раніше природним процесам.
Найхолодніше було 7 грудня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 9,5°, а найтепліше – 31 числа, коли максимальна температура піднялась після полудня до +8,4°, установивши таким чином температурний рекорд.
Опадів у Києві за місяць випало 48 мм, що склало 92% кліматичної норми.
Температурні рекорди Києва:
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