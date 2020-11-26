На Індію налетів циклон "Нівар": є жертви (фоторепортаж)

Проливні дощі від шторму викликали повінь на деяких вулицях міста Ченнаї.

Сильний циклон налетів на південне узбережжя Індії рано вранці в четвер, убивши щонайменше п'ять осіб, викорчувавши дерева і пошкодивши лінії електропередач.

Про це повідомляє Reuters.

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За даними метеорологічного департаменту Індії, циклон "Нівар" налетів на берег недалеко від південного штату Таміл Наду, при швидкості вітру до 130 км/год.

За словами свідка Reuters, проливні дощі від шторму викликали повінь на деяких вулицях міста Ченнаї, в якому зосереджено безліч великих виробників автомобілів.

Через шторм в Ченнаї в результаті падіння дерев, утоплення і ураження електричним струмом загинули щонайменше п'ять осіб.

Десятки тисяч людей були евакуйовані з районів Таміл Наду перед тим, як ураган зійшов на берег.

Водяний смерч біля узбережжя Мумбаї

Біля узбережжя Мумбаї, Індія, 5 жовтня з'явився водяний смерч.

Метеорологічний департамент Індії назвав його рідкісним явищем, тому що він стався недалеко від узбережжя.