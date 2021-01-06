Дощі затопили Закарпаття: вода потрапила до будинків та залила колодязі (відео)

09:27, 6 січня 2021
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Місцеві жителі викликали працівників МНС.

На Закарпатті затопило територіальну громаду / Скріншот
На Закарпатті затопило територіальну громаду / Скріншот

У вівторок, 5 січня, через сильні дощі на Закарпатті підтопило колишній мікрорайон "Підлипники" Ужгород, який тепер належить до Оноківської ОТГ.

Очевидці опублікували в соцмережах фото і відео з місця події.

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Вода затопила вулиці, почала потрапляти до будинків та колодязів. Місцеві жителі викликали працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій, які почали відкачувати воду із затоплених доріг.

Мороз в Україні

На початку січня 2021 року погода в Україні буде по-весняному теплою, а похолодання з морозами до нас прийде на Різдво, але більше, ніж на тиждень, не затримається.

Так, за прогнозами начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислава Білика, похолодання буде суттєвим з нічними морозами до мінус 10-15°.

"На Різдво погода погіршиться, з 9-10 січня буде вторгнення холодного повітря, яке затримається орієнтовно на тиждень. Вночі температура опускатиметься до 10-15° морозу", — поділився він. 

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Автор: Олена Пилипчак

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