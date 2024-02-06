Через проливні дощі і сильний вітер вже загинули три людини.

Найсильніший шторм сезон охопив Каліфорнію. Під час стихії пройшли проливні дощі, почалися повені, а вулиці перетворилися на стрімкі річки.

Як повідомляє Newsweek, це вже другий за тиждень циклон у цьому штаті. Губернатор Каліфорнії оголосив надзвичайний стан у кількох округах.

Вже відомо, що щонайменше три людини загинули через ураган. Води настільки багато, що рятувальники дістають людей з води за допомогою підйомних кранів.

Також, за даними місцевих ЗМІ, в районі Лос-Андежелеса випало понад місячна норма опадів. В результаті стихії в одному з районів міста в житловому районі зійшов зсув ґрунту. Пожежникам вдалося врятувати 16 осіб. Про постраждалих або загиблих не повідомляється.

Негода не оминула й знамениті райони Санта Барбара і Беверлі Хіллз.

Історичний снігопад у Канаді

У Канаді тим часом жителі страждають від найсильніших снігопадів. У Новій Шотландії снігу намело настільки багато, що довелося закрити школи і скасувати безліч рейсів.

У багатьох районах випало понад 80 см снігу. Можливо, в деяких місцевих містах цей снігопад стане найсильнішим за весь час метеорологічних спостережень. Вже підтверджено, що в Галіфаксі випала рекордна кількість снігу з 1960 року.

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