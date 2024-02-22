40 років тому тут успішно провели зимову Олімпіаду, а сьогодні змушені скасовувати міжнародні змагання через відсутність снігу.

Глобальне потепління, схоже, знищує ще один популярний гірськолижний курорт у Європі. Багнюка замість снігу сьогодні спостерігається на горі Бєлашніца, що неподалік міста Сараєво у Боснії, пише Independent.

"Я була здивована, коли побачила цю багнюку. Це відрізняється від того, що було минулоріч. Це, ймовірно, через зміни клімату", — розповіла журналістам туристка з Нідерландів Аїда Дедіч.

Бєлашніца відома як один з найдешевших гірськолижних курортів Європи. Після досить теплого грудня лижники могли насолоджувалися кількома тижнями холодної погоди та снігу у січні. Але в лютому до Боснії прийшло потепління.

"Снігу, на жаль, немає. Ми зробили бронювання раніше, але не хотіли відмовлятися, тому що діти з нетерпінням чекали цього", — розповів хорватський турист Денис.

40 років тому, у 1984 році, Сараєво приймало зимові Олімпійські ігри. Але цього року організаторам довелося скасувати жіночий лижний кубок Європи "Супергігант", який мав відбутися минулого тижня на 2067-метровій горі Бєлашніца – на ній не було снігу. Не рятують навіть спеціальні "снігові гармати".

На жаль, Бєлашніца – далеко не єдиний гірськолижний курорт Європи, який постраждав від глобального потепління. У січні популярний курорт на горі Термінілло у центральній Італії теж залишився без туристів, а місцевий бізнес та жителі – без заробітку.

"Для гірськолижного комплексу бракує важливої ​​деталі: снігу", — поскаржився Вінченцо Реньїні, президент компанії, яка керує місцевим транспортом і гірськолижними підйомниками.

Глобальне потепління в Європі

Як писав УНІАН, невеликий гірськолижний курорт La Sambuy у Французьких Альпах назавжди припинив роботу через глобальне потепління. За словами мера одноіменного містечка Ла-Самбуї Жака Далекса, на курорті "раніше був сніг практично з 1 грудня до 30 березня". Але протягом сезону 2022/23 було лише чотири тижні снігу, "і навіть тоді снігу було небагато".

Також ми розповідали, що найвища вершина Західної Європи, гора Монблан, за останні два роки втратила у висоті більш ніж два метри. А все через глобальне потепління, яке поступово "з’їдає" льодяну вершину гори.

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