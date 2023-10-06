Колись гора Монблан мала заввишки 4810 метрів, але зараз вже помітно менше.

Найвища вершина Західної Європи, гора Монблан, за останні два роки втратила у висоті більш ніж два метри. Про це свідчать результати дослідження, проведеного французькими науковцями, повідомляє Reuters.

Команда експертів, які проводять вимірювання гори що два роки, повідомила на прес-конференції в четвер, що зараз висота гори становить 4805,59 метрів. Під час попереднього вимірювання у вересні 2021 року висота складала 4807,81 метра.

Науковці зазначають, що фахівцям у царині кліматології та гляціології (наука про льодовики) ще належить вивчити отримані дані, аби пояснити це явище. "Вимірювання проводяться на живому піку. З огляду на зміну клімату, моніторинг змін дозволить краще зрозуміти вплив", – сказав гляціолог Люк Моро.

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Reuters зазначає, що офіційна висота Монблану знижується вже більше десяти років. У 2007 році показання становили 4810,90 метрів. Імовірно, це пов’язано саме зі зміною клімату, адже вершина Монблану вкрита товстим шаром льоду.

Інші новини про зміни клімату

Як писав УНІАН, через глобальне потепління в Альпах поступово зникають льодовики, що існували десятки тисяч років. Через це на світ час від часу з’являються артефакти минулих часів, колись поховані в снігах. Так, цього літа в Альпах знайшли рештки альпініста, що зник кілька десятків років тому.

Також ми розповідали, що у Франції назавжди припинив роботу колись популярний гірськолижний курорт. Усе через глобальне потепління: останніми роками снігу було так мало, що курорт працював лише місяць-півтора на рік.

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