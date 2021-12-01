В Українських Карпатах вже кілька днів тривають снігопади.

У Карпатах вже не перший день тривають снігопади. Зокрема, сьогодні на Драгобраті за ніч намело 30-40 сантиметрів снігу.

Про це у Facebook розповів Василь Молдавчук.

"Подивіться, що відбувається. Сьогодні насипало місцями до 30 сантиметрів, а то й 40", - розповів він.

А на горі Піп Іван Чорногірський сьогодні вдарив мороз -11°. За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, зараз на високогір'ї хмарно, видимість обмежена до 40 метрів. Ускладнює погодну ситуацію хуртовина й вітер до 10-11 м/с.

Нагадаємо, за прогнозом завідуючої відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазінової, практично весь грудень буде з невеликим плюсом вдень і також невеликим мінусом вночі. За словами метеоролога, температури коливатимуться в грудні буквально кожні кілька днів.

А ось під кінець грудня і на початок січня фахівець прогнозує сильне похолодання, очікуються морози до -20°.

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Автор: Катерина Лиманська