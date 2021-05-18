На Львівській площі гілка каштана впала на тролейбусну контактну мережу.

Сьогодні, 18 травня, Київ накрила гроза, град і штормовий вітер. Температура впала до +17°.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

На Подолі йде сильна злива, дороги залило водою.

У центрі міста - град. Через негоду столицю скували затори.

На Львівській площі гілка каштана впала на тролейбусну контактну мережу.

Як передає кореспондент УНІАН, через грозу біля будинку на вулиці Січових Стрільців, 7, гілка відламалася від дерева і повисла на контактній мережі тролейбуса.

Тому рух тролейбусів у бік Майдану Незалежності зупинено.

Згідно з даними Погоди УНІАН, дощ ненадовго припиниться ввечері, а потім продовжиться всю ніч до ранку 19 травня.

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Автори: Олена Пилипчак, Наталя Нічишина