На свято із заходу на схід буде проходити атмосферний фронт.

На Великдень, 2 травня, в Україні прогнозується переважно тепла погода. На заході країни очікуються дощі і буде прохолодніше.

Про це повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, передає РБК-Україна.

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Як зазначила синоптик, на Великдень із заходу на схід буде проходити атмосферний фронт, і дощі пройдуть у більшості областей.

"Але це такі більш літні дощі, з грозами", - сказала Голеня.

На заході України, який опиниться в зоні атмосферного фронту, очікується більш прохолодна погода - +10°...+16°.

На півночі України прогнозується до +18°...+19°.

"А у південних, центральних та східних областях буде +22°...+23°", - повідомила синоптик.

Прогноз погоди на Великдень від Наталки Діденко

За попередніми прогнозами синоптика Наталки Діденко, і вночі, і вранці 2-го травня, на Великдень, на заході, півночі та у центрі очікуються зливи, поривчастий вітер, грози і температура повітря до +17°...+23°. А на сході та півдні - сонце і тепла погода.

У Києві на Великдень передбачається дощ, гроза і +18°.

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Автор: Олена Пилипчак