13 і 14 вересня магнітна буря триватимуть.

На Сонці стався спалах, через який 12 числа на Землі почалася сильна магнітна буря.

Як повідомляє The Watchers, корональний викид маси стався 8 вересня, а вже 12 числа викид досяг нашої планети, через що жителі багатьох країн спостерігали полярне сяйво.

Знімки світіння в небі публікують жителі Канади, США, Росії, а також багатьох європейських країн.

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Як повідомляється, сонячна активність була на високому рівні протягом останніх 36 годин. За цей час також відбулося кілька нових помітних сонячних спалахів.

Видання повідомляє, що два корональних викиди маси все ще прямують до Землі, а зіткнення очікується 13 і 14 вересня.

Прогнозується, що сонячна активність залишиться на помірному або високому рівні, з імовірністю середніх і сильних спалахів.

Що таке полярне сяйво?

Полярне сяйво - це світіння, яке виникає у верхніх шарах атмосфери Землі. Це явище відбувається, коли заряджені частинки сонячного вітру стикаються з магнітним полем планети. Полярне сяйво буває двох видів: північне (аврора бореаліс) і південне (аврора аустраліс). Воно забарвлює небо в приголомшливі відтінки зеленого, рожевого, фіолетового і синього, створюючи незабутнє видовище для спостерігачів.

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