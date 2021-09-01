Серпень цього року у столиці виявився спекотнішим та більш вологим за норму.

Цього року серпень у Києві виявився набагато спекотнішим та більш вологим за норму.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

"Середньомісячна температура повітря у серпні склала +21,1°С, що на 0,7°С вище за кліматичну норму", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, найхолодніше у столиці було 27 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +13,6°С, а найспекотніше – 17 серпня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,4°С.

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"Опадів у серпні на проспекті Науки 37 випало 65 мм, або 116% кліматичної норми", - повідомили фахівці.

Вересень в Україні буде майже в межах кліматичної норми.

Зокрема в Укргідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура буде на рівні 14-18°, в Карпатах 11-12°. При цьому середня місячна температура повітря у вересні зазвичай становить 13-17°, тобто температура у вересні цього року буде близькою до кліматичної норми.

"Місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-103 мм, що в межах кліматичної норми", - повідомили в синоптики.

Автор: Катерина Лиманська