У столиці пройшла гроза, вирував сильний вітер і була злива.

Вчора Київ накрила потужна злива з грозою. Дощ тривав практично всю ніч, а сьогодні користувачі соцмереж діляться знімками і відео грози.

"Моторошна краса, не в сенсі дуже красива, а в сенсі страшна до тремтіння" - пишуть користувачі Telegram-каналу "Київ Оперативний".

Нагадаємо, погода в Києві вчора ввечері, 29 серпня, у низці районів була несприятлива. У столиці пройшла гроза, вирував сильний вітер і була злива.

В результаті зливи центр столиці виявився затопленим. Після зливи вулицями можна було плавати.

В результаті зливи також була підтоплена станція метро "Героїв Дніпра", вестибюль закрили на вхід і вихід.

Погода в Києві сьогодні, 30 серпня

Як повідомляв Погода УНІАН, сьогодні в Києві після прохолодної неділі істотно потеплішає. Протягом дня повітря прогріється до +27°.

Весь день у столиці буде хмарна погода з проясненнями. Ближче до вечора можливий дощ з грозою.

Протягом дня вітер кілька разів поміняє свій напрямок, а його швидкість коливатиметься від 1,1 до 4 м/с.

Атмосферний тиск сьогодні в Києві буде дуже зниженим, 742 міліметри ртутного стовпа.

Автор: Катерина Лиманська