Рятувальники закликають громадян утриматися від походів в гори.

На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах лютує хуртовина й випало майже два метри снігу.

Про це у Telegram повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. "А у горах зберігаються складні погодні умови. Так, сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський хуртовина та майже двометровий шар снігу", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим рятувальники радять громадян не ризикувати та утриматися від походів в гори.

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Погіршення погоди в Україні - що відомо

За прогнозами синоптиків, на вихідних в Україні різко зміниться погода. У Карпатах погода зіпсувалася ще 17 лютого, через що туристыв попросили не ходити у гори.

Крім того, 19 лютого у багатьох областях України температура знизиться на градус-два. Разом з тим стане менше опадів. Дощі, місцями сильні, сконцентруються на заході країни. Також опади будуть у Криму та Вінницькій області. На заході України сьогодні будуть температурні контрасти. В Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях повітря прогріється до +9°...+10°, а на решті території похолодає до +3°...+5°. Очікуються дощі, місцями - сильні, на Львівщині при зниженні температури ймовірний мокрий сніг.

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