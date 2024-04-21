На вулицях падають дерева та великі гілки.

В Одесі майже добу лютує негода - дощ та потужний вітер, місцева влада звернулася до населення з проханням без великої потреби не залишати домівки.

"Наразі відомо про 15 повалених дерев та великих гілок, диспетчерська служба продовжує отримувати заявки. Працівники комунального підприємства "Міськзелентрест" почали роботи з ліквідації наслідків негоди", - йдеться у повідомленні офіційного сайту міста.

Зокрема, у Газовому провулку повалене дерево повністю перекрило проїзд по дорозі, на вулиці Владислава Бувалкіна, 5 велике дерево впало на автівки, на Артилерійський, 2/10 - дерево, що рухнуло під натиском штормового вітру, перегородило вхід до будинку.

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Також дерева та гілки повалені на Люстдорфській дорозі, вулиці Гагаріна, Чорноморського козацтва, вулиці Заболотного тощо.

До населення звернувся мер міста Геннадій Труханов з проханням не залишати без великої необхідності домівки.

"Звертаюсь до всіх, особливо до літніх людей та містян із маленькими дітьми. Будь ласка, мінімізуйте сьогодні своє пересування вулицями міста. Також прохання до водіїв - не залишати свої автівки на дорогах та тротуарах. Ви заважаєте роботі комунальної техніки!" - наголосив міський голова.

За його словами, вже майже добу в Одесі вирує негода. Комунальники працюють на місцях, вночі проведено відповідну роботу, яка не дозволила сильному дощу підтопити вулиці міста.

Зокрема, працівники комунального підприємства "Міські дороги" від початку дощу 20 квітня виїхали на вулиці та виконують додаткове очищення дощоприймачів і за необхідності відкачують дощову воду. Станом на 08:00 ранку 21 квітня були часткові підтоплення проїжджої частини по вулиці Отамана Головатого (за АЗС "Сокар"). Там працює спецтехніка. Також роботи ведуться по вулиці Одарія (виїзд з порту), Мечнікова, Щоголева та у ⁠Ярмарковому провулку.

Також йдеться, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя.

Погода в Україні

Напередодні Гідрометцентр Чорного та Азовського морів повідомляв, що по Одесі та області вночі 21 квітня року очікуються пориви північного, вдень північно-західного вітру, 15-20 м/с.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 21 квітня, в Україні очікується прихід нового циклону. Він принесе з собою дощі та грози практично на всю територію країни. Місцями опади будуть із грозами, сонця стане набагато менше, а хмар - більше. На заході України стовпчики термометрів покажуть +12°...+14°, у Хмельницькій області - близько +9°.

Практично повсюдно пройдуть дощі, буде хмарно, місцями з проясненнями. На півночі України тепло розподілиться нерівномірно. У Житомирській, Київській та Чернігівській областях буде +8°...+11°, а на Сумщині температура місцями підвищиться до +20°, але очікується дощ.

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