Одесу огорнув незвичайний туман: з'явилися фото

14:22, 21 січня 2021
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Сьогодні вранці жителі Одеси спостерігали незвичайний туман - від поверхні землі він підіймався максимум на 10-12 метрів.

фото margo_ray, Instagram
фото margo_ray, Instagram

Сьогодні зранку Одесу наче вкрило ковдрою. Туман з моря заполонив усі вулиці та площі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як повідомляється, незвичне природне явище фільмували й викладали у мережу містяни. 

Фахівці кажуть, казковий туман має просте наукове пояснення: через потепління температура повітря значно перевищила температуру води, і вулиці затягло білим.

Від поверхні землі туман підіймався максимум на 10-12 метрів, але щойно сонце нагріло поверхню води, ефект зник так само швидко, як і з'явився.

фото imvise, Instagram
фото imvise, Instagram
фото mamaodessa2021, Instagram
фото mamaodessa2021, Instagram

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Автор: УНІАН

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Теги: відеофототуманпогода в Одесіновини Одеси
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