Одесу огорнув незвичайний туман: з'явилися фото
Сьогодні вранці жителі Одеси спостерігали незвичайний туман - від поверхні землі він підіймався максимум на 10-12 метрів.
Сьогодні зранку Одесу наче вкрило ковдрою. Туман з моря заполонив усі вулиці та площі.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як повідомляється, незвичне природне явище фільмували й викладали у мережу містяни.
Фахівці кажуть, казковий туман має просте наукове пояснення: через потепління температура повітря значно перевищила температуру води, і вулиці затягло білим.
Від поверхні землі туман підіймався максимум на 10-12 метрів, але щойно сонце нагріло поверхню води, ефект зник так само швидко, як і з'явився.
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