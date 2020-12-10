У Київській області через негоду обмежено рух вантажівок і автобусів
Також залишається обмеження руху в Рівненській області.
Сьогодні через несприятливі погодні умови тимчасово обмежено рух вантажівок та автобусів у Київській області.
Цієї ночі Україну накриє мокрий сніг з крижаним дощем-синоптикПро це йдеться в повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"За інформацією "Укравтодору" 10 грудня з 16:00 у зв’язку з несприятливими погодними умовами у вигляді випадання дощу при мінусовій температурі (до 2 градусів морозу), Службою автомобільних доріг з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів, введено тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів, на час обробки спецтехнікою дорожнього покриття у Київській області", - йдеться у повідомленні.
Також залишається обмеження руху в Рівненській області.
Ускладнення погодних умов в Україні
- Сьогодні, 10 грудня, у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях через негоду тимчасово було обмежено рух вантажівок та автобусів.
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