У столиці очікується гроза.

Мешканців Києва попереджають про небезпечні метеорологічні явища вже найближчими годинами.

Як повідомили у офіційному Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації, у найближчу годину, з утриманням до кінця доби 25 квітня в столиці очікується гроза.

"І рівень небезпечності. Будьте уважні та обережні! Не лякайтеся звуків грому. При оголошені повітряної тривоги - негайно прямуйте в укриття!" - мовиться у повідомленні.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій зазначили, що це стосується й області. "У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 25 квітня у м. Києві та у Київській області грози", - повідомили вони.

Загроза російських ракетних ударів: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Повітряних силах Збройних сил України не виключають, що російські загарбницькі війська можуть завдати масованого удару по ракетами та дронами напередодні отримання американської допомоги.

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш нагадав, що українці мають бути готові до будь-якого розвитку подій.

Як відомо, сьогодні у столиці вже тричі оголошували повітряну тривогу через активність російської стратегічної авіації. Окупанти зранку час від часу підіймають у повітря, зокрема, свої винищувачі Міг-31К, що є носіями ракет Х-47М "Кинджал".

Вас також можуть зацікавити новини: