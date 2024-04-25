За словами Іллі Євлаша, ця ніч для України минула порівняно спокійно.

Російські війська можуть вдарити по Україні ракетами та дронами напередодні отримання допомоги від Сполучених Штатів, заявив в ефірі інформаційного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Ворог підступний і ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. Зокрема, до масованої атаки до прибуття міжнародної допомоги від наших партнерів. Про це заявляє ряд міжнародних організацій, Інститут вивчення війни, тому ми не можемо виключати того, що ворог застосує свої дрони та ракети для тероризування нашого населення", – сказав Євлаш.

Водночас він додав, що ця ніч для України була порівняно спокійною. Але під ранок окупанти запустили ракету по Черкаській області.

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"Противник не застосовував масованих комбінованих атак, не використовував "Шахеди". Лише під ранок ворог застосував одну ракету, попередньо це був "Іскандер-К" по місту Сміла Черкаської області. Там було вражено цивільну інфраструктуру, пошкоджено логістичне залізничне сполучення, адміністративні будівлі та цивільне майно", – розповів Євлаш.

Російсько-українська війна: важливі новини

Вранці у четвер, 25 квітня, російські окупанти вдарили по Черкащині. Внаслідок удару постраждало щонайменше шестеро людей, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Тим часом видання The Economist стверджує, що допомога від США дозволить Україні деякий час триматися на плаву. Але цього пакету недостатньо для того, аби звільнити захоплені РФ території.

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