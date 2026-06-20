Землі загрожує нова біда через глобальне потепління: вчені б’ють на сполох

Вчені попереджають, що глобальне потепління призведе до частіших різких переходів від посухи до злив.

Підвищення температури на планеті може призвести до частіших так званих гідрокліматичних "стрибків" – різких переходів від посушливої погоди до сильних опадів і навпаки. До такого висновку дійшли вчені, які дослідили вплив глобального потепління на річкові басейни Великої Британії, пише The Guardian.

У міру нагрівання атмосфера здатна утримувати більше вологи, що посилює екстремальні опади. Після тривалої посухи пересохлий і ущільнений ґрунт гірше вбирає воду, тому сильні зливи частіше спричиняють поверхневий стік, локальні повені, ерозію ґрунтів та погіршення якості води.

Не менш небезпечними є й переходи від вологого періоду до посухи. Рясні опади можуть створювати ілюзію достатніх запасів води, однак різка зміна погодних умов здатна швидко призвести до її дефіциту.

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Зокрема, дослідники проаналізували майже 700 річкових басейнів Великої Британії та змоделювали їхній стан у разі підвищення глобальної температури на 2 та 4 градуси. Результати показали, що частота як сухо-вологих, так і волого-сухих переходів помітно зросте. У деяких регіонах кількість таких подій може збільшитися більш ніж удвічі порівняно з кінцем XX століття.

Автори дослідження зазначають, що традиційні методи боротьби з повенями та посухами можуть виявитися недостатніми в умовах кліматичних змін. На їхню думку, необхідно готуватися не до окремих екстремальних явищ, а до їхньої послідовної зміни, а також розвивати системи зберігання води та регіональні програми адаптації.

Вчені попереджають про різке підвищення температури цього літа – що відбувається

Американські кліматологи попереджають, що літо 2026 року може стати одним із найспекотніших в історії. За прогнозами, середня температура на Землі виявиться майже на 1,9 °C вищою за доіндустріальний рівень, а концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягне рекордних значень. Вчені пов’язують це з викидами від спалювання викопного палива. Наслідками стають частіші хвилі спеки, сильні шторми та масштабні лісові пожежі.

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