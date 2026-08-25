На поверхні океану зафіксували рекордно високу температуру

Це ще одна очевидна ознака того, що стрес для океану посилюється.

Днями вчені зафіксували найвищу температуру Світового океану за весь час спостережень. Як пише The Guardian, середня температура поверхні становила 21,1 °C. І це є яскравим свідченням кліматичної кризи.

Новий температурний рекорд океану примітний тим, що глобальні температури морської води зазвичай досягають максимуму в березні та квітні, після австралійського літа. Південна півкуля має значно більшу площу океану, ніж північна.

"Ці дані – ще одна явна ознака зростаючого стресу для океану", – заявила доктор Саманта Берджесс із Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу (C3S), яка підготувала нові дані. Вона додала, що кількість днів з аномально високою температурою в морі в усьому світі збільшилася більш ніж утричі з початку 1990-х років.

Відео дня

Більша частина вуглекислого газу CO₂, що спричиняє глобальне потепління та утворюється в результаті спалювання викопного палива й вирубки лісів, поглинається океанами. Однак тепліший океан менш ефективно поглинає CO₂, і це послаблює один із найважливіших природних буферів планети, що захищають від глобального потепління.

Крім того, ризик, пов’язаний із підвищенням температури океанів, полягає в тому, що це посилює підвищення рівня моря та екстремальні шторми. А також спричиняє морські теплові хвилі, які знищують морське життя та підривають засоби до існування мешканців прибережних районів.

Підвищення температури океанів також сприяє підвищенню рівня моря через термічне розширення води. Це збільшує ризик повеней для прибережних населених пунктів та низько розташованих острівних держав. Вищі температури океану також посилюють екстремальні погодні явища, оскільки тепліші моря передають більше енергії та водяної пари в атмосферу, посилюючи опади та шторми.

Розвиток Ель-Ніньо

Підвищення температури океану посилюється явищем Ель-Ніньо, що швидко розвивається і, як очікується, стане найспекотнішим щонайменше за століття. Явища Ель-Ніньо – це природні кліматичні коливання, які підвищують глобальну температуру та змінюють погодні умови, чинячи серйозний вплив на весь світ. Нове явище Ель-Ніньо вже призвело до зменшення кількості мусонних дощів в Індії, великих лісових пожеж в Індонезії та посилення пожежної небезпеки в Австралії.

Вас також можуть зацікавити такі новини: