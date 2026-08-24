В Україні кількість померлих у чотири рази перевищує народжуваність, - демографиня

Демографиня констатувала, що зменшення кількості населення саме по собі призводить до скорочення кількості народжень.

У першому півріччі 2026 року на підконтрольній Україні території кількість померлих перевищила кількість народжених у чотири рази, розповіла Громадському радіо демографиня, провідна наукова співробітниця Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Світлана Аксьонова.

Аксьонова зазначила, що нинішня демографічна ситуація в Україні є дуже складною. При цьому, вона додала, що подібне співвідношення смертності й народжуваності в окремих регіонах спостерігалося і в попередні роки.

"Дійсно, у нас дуже тяжка демографічна ситуація. Дійсно, у нас за це півріччя у 2026 році на рівні всієї України, підконтрольної її частини, кількість померлих перевищила кількість народжених у чотири рази. Але я хочу сказати, що якщо ми будемо розглядати окремі регіони, то такі перевищення і навіть вище вони спостерігалися і в 2025 році, і в 2024 році", - пояснила демографиня.

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Водночас, вона не виключила, що певна кількість вагітних жінок вирішила виїхати за кордон, де безпечніше народжувати.

"Мене обнадіює така можливість, таке моє припущення, що сюди, у цю статистику, не увійшли ці жінки, які заради безпеки дитини вирішили виїхати за кордон. Тобто певна частина жінок в очікуванні дитини вирішили для себе, що краще народити дитину в безпечних умовах, і виїхали за кордон. І тому ми маємо отаку величезну різницю", - додала Аксьонова.

Демографиня констатувала, що зменшення кількості населення саме по собі призводить до скорочення кількості народжень. Вона прогнозує, що після закінчення війни в країні, можливо, відбудеться певне зростання народжуваності:

"Війна є війна, і це найпоширеніша практика, що під час будь-якого потрясіння – це не обов’язково війна. Це може бути природне лихо, це може бути економічна криза – завжди найпоширенішою практикою є відкласти народження дитини в очікуванні безпечного періоду. І тому я все-таки сподіваюся, що після завершення війни у нас буде певне підвищення народжуваності. Я дуже на це очікую".

Аксьонова поділилася, що результати досліджень свідчать, що безпека є одним із ключових факторів, які впливають на рішення сім’ї щодо народження дітей. Однак, є й інші причини, чому українці не поспішають з дітьми.

"Із тих опитувань, які я вивчала, які я беру до уваги, все-таки на першому місці – це питання безпеки. Питання безпеки, вони апріорі знаходяться, я б сказала, навіть перше, друге, третє місце. Але ж ми розуміємо, що далі для кожної сім’ї певна сукупність, навіть не один фактор, а, як правило, поєднання декількох факторів впливає. І тут можуть бути і економічні моменти. Тут можуть бути і житлові питання. Тут можливо і поєднання роботи і народження дитини – не все гаразд. Тут можуть бути навіть проблеми зі здоров’ям, зокрема з репродуктивним здоров’ям. Це може бути навіть суто непорозуміння між подружжям, і це також зумовлює відкладення народження. Тобто тут дуже величезна сукупність факторів, які впливають, і впливають саме на конкретні рішення", - зазначила вона.

Водночас, демографина помітила, що однакові обставини можуть спонукати різні родини до протилежних рішень. Тобто, деякі громадяни вирішують не чекати закінчення війни, а народжувати зараз.

"Наприклад, дружини військових, вони приймають рішення зараз народити. Вони розмірковували на той час, коли ми проводили такі бесіди. Коли я їх розпитувала, що спонукає зараз не відкладати народження, а саме народжувати зараз. Вони переважно казали: "Я боюсь, а раптом з чоловіком щось станеться, а раптом він загине. Я хочу мати дитину від коханої людини"", - розповіла Аксьонова.

Також вона зазначила, що війна для частини людей може посилювати усвідомлення цінності життя. Тобто, новини про загибель людей, руйнування, нагадують їм про тендітне людське життя й що дитина є найдорожчим.

Аксьонова вважає, що державна політика має бути спрямована не на пряме стимулювання народжуваності, а на створення умов, щоб українці народжували бажану кількість дітей.

"Тому стимулювання я відкидаю як слово, а от підтримка і всебічна підтримка – вона має бути як у мирних умовах, так і в період війни за будь-яких обставин. Навіть у такі складні періоди вона має бути ще потужнішою. Ще кращою, ще сильнішою має держава дбати про тих, хто наважується на народження дитини", - вважає демографиня.

Демографічна криза в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що згідно з дослідженням Групи Світового банку, Україна увійшла до трійки країн із найнижчим рівнем народжуваності в світі. Згідно з дослідженням, у 2024 році показник народжуваності в Україні становив 5,5 народжень на 1 000 осіб. Коефіцієнт народжуваності в Україні того року становив приблизно 1 дитину на одну жінку. Друге місце в рейтингу країн з найнижчою народжуваністю посіла Південна Корея – 4,7 народжень на 1 000 осіб. Країною з найнижчою народжуваністю у 2024 році виявилося Сан-Марино – 4,2 народження на 1 000 осіб.

Також ми писали, що експерти та соціологи Чехії порадили уряду запровадити державну батьківську допомогу після народження дитини для українок в Чехії. Наразі громадяни України не отримують таку допомогу від держави. Водночас громадянам Чехії виплачують до 350 тис. крон (більше 740 тис. грн) при народженні однієї дитини. За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, у країні зараз проживає понад 155 тис. українок віком від 18 до 65 років із тимчасовим захистом. У чеському статистичному управлінні зазначили, що загалом іноземки народжують менше дітей, ніж громадянки Чехії.

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