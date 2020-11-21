Синоптики повідомили, в яких областях у неділю випаде сніг

19:43, 21 листопада 2020
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В Укргідрометцентрі попередили, що на дорогах можлива ожеледиця.

На дорогах можлива ожеледиця, крім південної частини країни \ фото УНІАН
На дорогах можлива ожеледиця, крім південної частини країни \ фото УНІАН

У неділю, 22 листопада, по всій території України буде морозна погода. У північно-східних областях та на сході прогнозується мокрий сніг.

В Укргідрометцентрі розповіли, чому у листопаді в Україні випав сніг (відео)Про це повідомляє Укргідрометцентр. Зокрема, в більшості областей буде без опадів, мінлива хмарність. Мокрий сніг випаде у східних та північно-східних областях - Сумській, Харківській та Луганській.

В Укргідрометцентрі попередили, що на дорогах можлива ожеледиця, крім південної частини країни.

Температура вночі становитиме від 0 до -5 градусів. Вдень повітря прогріється до +5. При цьому на сході денна температура очікується близько нуля.

У Києві в неділю опадів не передбачається. Температура вночі від 0 до -2 градусів, а вдень +1+3.

meteo.gov.ua
meteo.gov.ua

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Автор: Ірина Погоріла

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Теги: прогноз погоди
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