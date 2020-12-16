Завтра на киян чекає хмарна погода з температурою до +3°

Опадів у столиці не буде.

Завтра у Києві - похмура погода / фото УНІАН

У четвер, 17 грудня, в Києві очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +3°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе 0°, а вдень - підніметься максимум до +3°. Без опадів.

Вітер західного напрямку зі швидкістю до 2,5 м/с.

Атмосферний тиск - 755 мм рт. ст.

Народний прогноз на 17 грудня

17 грудня — Варвари. Якщо в грудні на Варвари болото, то буде зима красна, як золото. Якщо проти цього дня нічне небо в зорях — чекай холодів, а сліпе й тьмяне — на тепло. Якщо горобці збираються купками на деревах і цвірінькають, то буде тепла зима. Дерева в інеї — урожай на фрукти. Який день на Варвари, такий і на Сави. Яка погода на Варвари, така й на Різдво. Якщо до цього дня сніг не випав — зима буде теплою, а як з'явиться — довгою і холодною. Ясна Варвара до морозу. У цей день за старих часів траплялися найдужчі морози. Про цей день говорили “Варвара мостить, Сава гострить, а Микола гвоздить”.

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