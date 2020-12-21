Сьогодні південно-західний вітер принесе до Києва дощі

На киян чекає похмура погода.

Сьогодні у столиці можливий дощ / Фото ua.depositphotos.com

У понеділок, 21 грудня, в Києві очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів піднімуться до + 2°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе -4°, а вдень - підніметься максимум до +2°. Можливий невеликий дощ.

Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю до 1 м/с.

Атмосферний тиск - 760 мм рт. ст.

Народний прогноз на 21 грудня

21 грудня — Потапія та Анфіси-умілиці. Сьогодні синички підкажуть погоду. Якщо синиці починають з ранку пищати — вночі буде мороз, а якщо ховаються під дах — до заметілі. За старих часів кожна дівчина до весілля повинна була мати придане, власноруч зшиту і прикрашене вишивкою. Ось і починали на Анфіси-умілиці “за шиття на прийдешнє життя”.

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