Сьогодні південно-західний вітер принесе до Києва дощі
На киян чекає похмура погода.
У понеділок, 21 грудня, в Києві очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів піднімуться до + 2°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Україну затягне хмарами, температура впаде до -3°: прогноз погоди на сьогодні (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе -4°, а вдень - підніметься максимум до +2°. Можливий невеликий дощ.
Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю до 1 м/с.
Атмосферний тиск - 760 мм рт. ст.
Народний прогноз на 21 грудня
21 грудня — Потапія та Анфіси-умілиці. Сьогодні синички підкажуть погоду. Якщо синиці починають з ранку пищати — вночі буде мороз, а якщо ховаються під дах — до заметілі. За старих часів кожна дівчина до весілля повинна була мати придане, власноруч зшиту і прикрашене вишивкою. Ось і починали на Анфіси-умілиці “за шиття на прийдешнє життя”.
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