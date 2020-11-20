В Україну прийшов атмосферний фронт: синоптик попередила про зміну погоди
Зазначається, що наразі у країні - значні температурні контрасти.
Через атмосферний фронт в Україні очікується мряка, дощі та мокрий сніг.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Поточна вранішня погода на Луганщині - аж важко повірити - мінімально до -17,5 градусів! Температурні контрасти в Україні - значні. До нас вже прийшов атмосферний фронт і тому - мряка, дощі та мокрий сніг", - написала вона.
Синоптик зазначила, що фронт не має зачепити південь країни.
У Києві сьогодні очікуєтья дощ, пізніше - з переходом у мокрий сніг.
Прогноз погоди в Україні на вихідні: дані Погоди УНІАН
У найближчі вихідні, 21 і 22 листопада, денна температура повітря в Україні залишиться на рівні -1°...+7°. У суботу сніг очікується на сході, а в неділю він переміститься на північ - на Чернігівщину. На всій іншій території - хмарно, місцями визиратиме сонце.
- Вінниця+4°... -3°
- Дніпро+1°... -1°
- Донецьк0°... -4°
- Житомир+5°... -4°
- Запоріжжя+1°... -1°
- Івано-Франківськ+6°... -3°
- Київ+1°... -1°
- Кропивницький0°... -2°
- Луганськ-2°... -6°
- Луцьк+7°... -1°
- Львів+6°... -4°
- Миколаїв+2°... 0°
- Одеса+4°... -1°
- Полтава0°... -2°
- Рівне+6°... -2°
- Сімферополь+6°... 0°
- Суми0°... -3°
- Тернопіль+6°... -2°
- Харків+1°... -3°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницький+5°... -3°
- Черкаси+1°... -1°
- Чернігів0°... -3°
- Чернівці+6°... 0°