В Україну прийшов атмосферний фронт: синоптик попередила про зміну погоди

12:45, 20 листопада 2020
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Зазначається, що наразі у країні - значні температурні контрасти.

В Україні очікується мокрий сніг / фото УНІАН
В Україні очікується мокрий сніг / фото УНІАН

Через атмосферний фронт в Україні очікується мряка, дощі та мокрий сніг.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Поточна вранішня погода на Луганщині - аж важко повірити - мінімально до -17,5 градусів! Температурні контрасти в Україні - значні. До нас вже прийшов атмосферний фронт і тому - мряка, дощі та мокрий сніг", - написала вона.

Синоптик зазначила, що фронт не має зачепити південь країни.

У Києві сьогодні очікуєтья дощ, пізніше - з переходом у мокрий сніг.

Прогноз погоди в Україні на вихідні: дані Погоди УНІАН

У найближчі вихідні, 21 і 22 листопада, денна температура повітря в Україні залишиться на рівні -1°...+7°. У суботу сніг очікується на сході, а в неділю він переміститься на північ - на Чернігівщину. На всій іншій території - хмарно, місцями визиратиме сонце.

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Автор: Олена Пилипчак

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