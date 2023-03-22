Як відомо, сьогодні росіяни запустили по українських територіях 21 дрон "Shahed".

Росію спіткала "сейсмологічна" відплата на тлі чергової спроби зруйнувати критичну та цивільну інфраструктуру України. Як відомо, в ніч на 22 березня РФ запустила по нашій території дрони.

Так, підземні поштовхи зафіксували на сході Росії магнітудою 4,9. За даними фахівців Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, їх Епіцентр залягав за 159 кілометрів від селища Омсукчан Магаданської області на глибині 13 кілометрів.

Повідомляється, що поштовхи могли відчути місцеві жителі, а також їхні домашні тварини, проте глобальних руйнувань або жертв внаслідок землетрусу не фіксується.

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Відзначається, що буквально в неділю, 19 березня, на цій території також спостерігалися підземні поштовхи. Тоді їх магнітуду оцінили в 5,1.

РФ вночі атакувала Україну дронами-що відомо

Нагадаємо, що в ніч на 22 березня Росія знову запустила іранські БПЛА "Shahed" по українських територіях. Зокрема, тривожна сирена звучала в Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Полтавській та Черкаській областях.

Всього РФ запустила по Україні 21 дрон. За даними Генштабу, 16 з них вдалося збити.

При цьому голова Київської ОВА Сергій Попко уточнив, що жоден дрон не зміг долетіти до столиці. Їх усіх ліквідували Сили протиповітряної оборони.

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