Температура в багатьох містах Європи піднімається до +40° і навіть вище.

Південну Європу охопила аномальна спека. У регіоні зростає загроза лісових пожеж. Про це повідомляє AP.

За інформацією агентства, в Італії, Іспанії, Греції та Португалії встановилася сильна спека. У деяких регіонах температура піднімається вище +40°C. Влада посилює заходи безпеки через підвищений ризик загорянь.

Вчені вважають, що почастішання подібних хвиль спеки пов'язане зі зміною клімату, і попереджають: такі явища стають дедалі частішими. Особливо страждають південні райони континенту.

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У Португалії понад половину країни переведено в режим високої пожежної небезпеки, у Лісабоні прогнозують до +42°C. Італія також оголосила червоний рівень тривоги в 21 великому місті, включно з Римом, Міланом і Неаполем.

Греція теж бореться з наслідками екстремальної спеки. Після спалаху лісової пожежі на півдні від Афін довелося евакуювати людей і перекрити дороги поруч із храмом Посейдона. У боротьбі з вогнем задіяно понад сотню пожежників. П'ять населених пунктів опинилися в зоні евакуації.

В Іспанії спека сягнула +42°C у Севільї та інших містах півдня і центру країни. У низці регіонів показники істотно перевищують сезонну норму. Національна метеослужба заявила, що червень, імовірно, стане найспекотнішим за всю історію спостережень.

Нагадаємо, за даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні також очікується спекотна погода. Температура почне підвищуватися вже з 2 липня. Першими це відчують жителі західних областей, а згодом спека пошириться й на інші регіони України. Очікується, що в більшості областей температура підвищиться до +30°...+34°, а на півдні буде до +36°.

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